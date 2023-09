Partnerlook: Barbara Meiers Kinder haben schon eigene Dirndl

Bei Barbara Meier (37) ziehen sogar schon die ganz Kleinen mit! Bekanntheit hatte die Beauty 2007 als Siegerin von Germany's Next Topmodel erlangt. Doch noch immer hält das Model seine Fans fleißig auf dem Laufenden. Mittlerweile ist die Beauty sogar schon stolze Zweifachmama und geht in ihrer Rolle total auf. Als gebürtige Bayerin dürfen dabei selbstverständlich auch nicht die Traditionen ihrer Heimat auf der Strecke bleiben. Barbaras zwei Töchter haben sogar schon eigene Dirndl, wie sie Promiflash verrät!

Wie der Rotschopf im Interview mit Promiflash verrät, besitze sein Nachwuchs bereits das ein oder andere Dirndl! Ihre älteste Tochter Marie-Therese sei sogar schon ganz wild darauf, sich in Tracht zu kleiden – insbesondere im Urlaub in den Bergen. "Wenn ich sie frage: 'Willst du das anziehen?', dann sagt sie schon: 'Ja, ja, ja!'. Sie meint, weil sie dann weiß, sie schaut irgendwie aus wie Mama, so ein bisschen im Partnerlook [...] und sie merkt irgendwie, das ist etwas Besonderes", plaudert Barbara stolz aus.

Bei ihrem Nesthäkchen Emilia Elise gestalte sich das Tragen von Tracht allerdings noch ein wenig schwieriger. "Bei der Kleinen ist es manchmal ein bisschen umständlicher, wenn das so viel Kleidchen ist, die kann man leichter halten, wenn sie nur einen Body anhat. Aber wenn sie jetzt dann laufen kann, dann wird sie auch im Dirndl rumlaufen ab und zu – nicht jeden Tag, aber ab und zu zu besonderen Anlässen", erklärt die 37-Jährige.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im August 2023

Anzeige

Getty Images Barbara Meier, Model

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de