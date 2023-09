Giftpfeile: "Love Island"-Alessa lästert wieder über Jeanine

Vergrault sie Fabi damit letztlich noch? Aktuell läuft beinahe jeden Tag Love Island. In der Kuppelshow suchen heiße Singles nach ihrem Traummann oder ihrer Traumfrau. So auch Alessandra – sie fand schnell Gefallen an Fabi. Doch damit ist sie nicht alleine. Auch Kandidatin Jeanine interessiert sich für den Beau – und genau da liegt das Problem. Alessa kann es nicht lassen und schießt deswegen permanent gegen ihre Kontrahentin!

In der gestrigen Folge von "Love Island" macht die Beauty abermals deutlich, wie wenig sie von Jeanine hält. "Ich sehe es zum Beispiel so, dass sie vom Optischen und Charakterlichen keine Konkurrenz für mich ist", eröffnete Alessandra Fabi selbstsicher. Der darauf eher mit Schweigen reagierte. Der BWL-Studentin ist deutlich anzumerken, dass ihr das Liebesdreieck zwischen ihr, Jeanine und Fabi nicht schmeckt – sie schießt weiter gegen die Blondine. "Ich erwarte nicht von ihm, dass er ihr aus dem Weg geht [...] aber natürlich nervt es mich", erklärte sie im Einzelinterview.

Bei den Zuschauern kommt Alessandras Verhalten überhaupt nicht gut. Auf X sind sich die User einig: Die 25-Jährige versteht das Konzept von "Love Island" augenscheinlich nicht. "Jeanine versucht ein erwachsenes Gespräch mit Alessandra zu führen, aber sie verhält sich gleich total respektlos gegenüber der Granate", meinte ein Fan der Datingshow.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Jeanine und Fabi bei "Love Island" 2023

RTL2 Derryl, Robert, Jeanine und Celine bei "Love Island"

RTLZWEI Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

