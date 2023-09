Geht's bald los? GNTM-Aminata bereitet sich auf Geburt vor

Wird Aminata Sanogo etwa schon bald Mutter? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte im Mai dieses Jahres eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Die Beauty erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. In den sozialen Medien hält sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin seither mit Updates zu ihrer Schwangerschaft allerdings eher zurück. Doch jetzt gewährt Aminata einen Einblick in ihre Geburtsvorbereitungen!

In ihrer Instagram-Story teilt die Mama in spe jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ein Buch über das sogenannte Hypnobirthing liest – also eine Methode, um bei der Geburt durch beispielsweise Atemtechniken möglichst tiefenentspannt zu sein. "Nur das Beste für mein Baby. So gut ich kann – nur das Beste!", schreibt Aminata zu dem Foto.

Allerdings muss sich die Influencerin wohl noch ein wenig gedulden, bis sie ihr kleines Wunder in den Armen halten kann. Bereits im Rahmen der Schwangerschaftsverkündung im Mai deutete sie nämlich den errechneten Geburtsmonat ihres Babys an. "So unglaublich wie das alles ist, soll mein Engel im elften Monat kommen", schrieb sie zu dem Zeitpunkt.

Getty Images Aminata Sanogo, 2015

Getty Images Aminata Sanogo, Model

Getty Images Aminata Sanogo auf der Fashion Show von Anja Gockel in Berlin

