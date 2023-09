Indizien? Taylor Swift lernte Travis Kelces Eltern kennen

Es scheint sehr ernst zu sein. Seit einigen Wochen steht das Liebesleben von Taylor Swift (33) ununterbrochen in den Schlagzeilen. Die Sängerin soll nämlich den NFL-Star Travis Kelce (33) daten. Am Sonntag besuchte die Sängerin ein Spiel des Footballspielers und feuerte den Super Bowl-Sieger ganz schön an. Dort war die "Cruel Summer"-Interpretin in bester Gesellschaft – sie saß neben der Mutter des Sportlers. Das soll nicht die erste Begegnung gewesen sein. Denn Taylor soll Travis' Eltern kennengelernt haben!

Daily Mail berichtet, dass die 33-Jährige vor dem Match in Kansas City Travis' Haus einen Besuch abgestattet habe. Dort habe Taylor seine Freunde und Familie kennengelernt. Rund eine Stunde soll die Truppe miteinander gemeinsam verbracht haben, bis es dann in einem Party-Bus ins Stadion ging.

Nach dem gewonnenen Spiel hatten die beiden dann ein wenig Zweisamkeit. Auf Schnappschüssen, die TMZ vorliegen, sind Taylor und Travis kuschelnd zu sehen. Sie legt ihren Arm um seine Schultern und scheint auf Travis' Schoß zu sitzen.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de