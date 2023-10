Kourtney Kardashian rockt Fotoshooting mit XXL-Babybauch!

Kourtney Kardashian (44) ist schon bald vierfache Mama. Die Unternehmerin erwartet mit ihrem Mann Travis Barker (47) aktuell erstmals Nachwuchs. Aus der Beziehung mit Scott Disick (40) hat sie bereits ihre Kids Mason (13), Penelope (11) und Reign (8). Vor wenigen Wochen hatte der Reality-TV-Star aber um seinen noch ungeborenen Sohn bangen müssen – er hatte im Mutterleib operiert werden müssen. Der Angriff war aber glücklicherweise gut verlaufen. Nun befindet sich Kourtney in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft!

Lange dauert es nicht mehr! Via Instagram teilte Kourtney nun einige Aufnahmen von einem Fotoshooting für eine Modekollektion. Die baldige Vierfach-Mama schlüpfte in coole Kleidungsstücke und posierte wie ein echter Vollprofi – mit XXL-Babybauch. Egal ob in sexy Netzstrümpfen oder in lässiger Bomberjacke. "Kourtney sieht so gut aus in der Schwangerschaft. Dieser Glow", schwärmt ein User unter den Bildern.

Kourtney steht aktuell aber nicht nur wegen ihrer Schwangerschaft in den Schlagzeilen. In der neuen Staffel von The Kardashians dreht sich gerade alles um den Clinch zwischen Kourtney und ihrer Schwester Kim Kardashian (42). Was als harmloser Streit bezüglich Kourtneys Hochzeit begonnen hatte, ist inzwischen ziemlich eskaliert.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

