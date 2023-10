Nach Show-Aus: "Love Island"-Fabi und Alessa feiern Reunion

Sie haben sich wieder. Bei der diesjährigen Love Island-Staffel gab es wieder ein ordentliches Liebes-Auf und -Ab. Während sich das eine Paar annäherte, entfernte sich ein weiteres voneinander. Nur bei einem Couple schien das Ganze von Anfang an eine klare Sache gewesen zu sein – Alessa und Fabi (25). Dass sie dann überraschend per Zuschauervoting die Show verlassen mussten, verwunderte einige. Gemeinsam verließen sie die Insel und sind jetzt wieder vereint: Fabi besucht seine Alessa in Zürich.

"Hab dich endlich wieder", schreibt der 25-Jährige in seiner Instagram-Story. Dem hängt er einen süßen Schnappschuss an, auf dem er beschützend einen Arm um seine Alessa legt. Scheint also, als hätten sich die einstigen Islander auch nach ihrem Auszug aus der Villa nicht aus den Augen verloren. Zuvor hatte auch schon die gebürtige Schweizerin in ihrer Story von dem bevorstehenden Besuch ihres Liebsten berichtet. "Ich mache mich fertig, um meinen Mann abzuholen", schrieb sie zu einem Spiegel-Selfie, welches sie ungeschminkt in einem Bademantel zeigte.

Schon während der Show hatte sich abgezeichnet, dass der Beamte und die Studentin vielleicht sogar außerhalb des Datingformats eine reale Chance als Paar haben könnten. "Wir haben von Anfang an immer zueinander gestanden, egal, was war. [...] Das, was wir haben, ist auf jeden Fall echt", hatte Fabi nur kurze Zeit nach seinem Auszug aus der Villa gegenüber Promiflash beteuert.

Anzeige

Instagram / alessandrawichert "Love Island"-Alessa, 2023

Anzeige

Instagram / alessandrawichert "Love Island"-Alessa und Fabi, 2023

Anzeige

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de