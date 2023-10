Mit ihrer Tochter Miley: Anne Wünsche bringt Podcast raus!

Anne Wünsche (32) startet ein neues Projekt! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat in den vergangenen Monaten so einige neue Karrierewege eingeschlagen: Neben ihrem Content in den sozialen Medien eröffnete die dreifache Mutter beispielsweise ihr eigenes Café in Berlin und startete zudem noch auf OnlyFans mit freizügigen Beiträgen durch. Jetzt wird es offenbar Zeit für ein neues Abenteuer: Anne startet nämlich jetzt einen eigenen Podcast – mitsamt ihrer Tochter Miley!

Das verkündet die Influencerin jetzt total stolz auf ihrem Instagram-Profil. Zu einem kurzen Clip, in dem sie vor einem Mikrofon sitzt, schreibt sie: "Da ist die Katze jetzt aus dem Sack – Anne macht jetzt auch noch einen Podcast! Kann es selbst kaum glauben, aber ich versuche es einfach mal... Beziehungsweise wir – Miley und ich." Die erste Folge komme bereits am Mittwoch online. Über welche Themen das Mama-Tochter-Duo plaudern wird, verrät Anne aber noch nicht.

Miley steht allerdings nicht das erste Mal hinter dem Mikrofon! Der Promi-Nachwuchs ergatterte vor wenigen Wochen erst eine große Rolle als Synchronsprecherin für einen Kinofilm. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres Stiefpapas Karim El Kammouchi (34). Der Partner von Anne arbeitet nämlich ebenfalls als Synchronsprecher.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley im November 2021

