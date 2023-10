Wegen Ex Peter Andre: Katie Price streitet mit Carl Woods!

Katie Price (45) scheint nicht mit der Vergangenheit abschließen zu können. Sie führt schon immer ein bewegtes Liebesleben: Das Model war dreimal verheiratet. Von 2005 bis 2009 war es mit Peter Andre (50) verheiratet, von 2010 bis 2011 mit Alex Reid (48) und zuletzt von 2013 bis 2020 mit Kieran Hayler (36). Aktuell ist die fünffache Mutter mit ihrem On-off-Lover Carl Woods (34) verlobt. Doch eine vorherige Beziehung belastet diese Liebe: Carl ist total eifersüchtig auf Katies ersten Ehemann Peter!

Wie ein Insider The Sun berichtet, streitet das Paar sich immer wieder wegen des Sängers. Der Grund: Katie soll noch sehr an Peter hängen, jeden mit ihm vergleichen und dauernd auf ihn anspielen! "Katies Beziehungen werden nie wirklich funktionieren, weil sie immer etwas für Pete empfinden wird. Sie liebt es, über ihn zu sprechen, sie kann nicht anders", behauptet der Informant. Carl sei sich bewusst, dass er nie an den Musiker herankommen werde: "Es ärgert Carl, wenn sie von Pete spricht, und es verursacht Reibung und Streit in ihrer ohnehin schon schwierigen Beziehung."

Doch damit nicht genug: Katie soll es sogar total bereuen, dass sie und Peter sich getrennt haben und würde ihn immer noch zurücknehmen! "Katie wird ihn nie loslassen. Sie ist der Meinung, dass es der größte Fehler ihres Lebens war, ihn gehen zu lassen und übernimmt keine Verantwortung dafür", betont die Quelle.

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Getty Images Katie Price und Peter Andre im Mai 2005

