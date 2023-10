Das dachte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar voneinander

Das dachten die beiden im ersten Moment! Derzeit läuft die neue Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick, wo Paare erneut ihr Glück in die Hände der Experten legen und auf das perfekte Match hoffen. Sie heiraten, ohne sich vorher kennengelernt zu haben! Yasemin und Jochen haben in der vergangenen Folge "Ja" gesagt. Promiflash hakt daher nach: Was war ihr erster Eindruck voneinander?

Als Jochen seine zukünftige Frau bei der Trauung gesehen hatte, ist sie in Tränen ausgebrochen, da für sie alles sehr bewegend war. Daher wollte Jochen als Erstes für sie da sein. "Meine Frau war beim Einzug in den Hochzeitssaal ja sehr emotional und mein Eindruck war, dass ich sie zuerst einmal beruhigen muss. Ich wollte ihr zeigen, dass sie sich bei mir wohl und geborgen fühlen kann", erklärt der 38-Jährige im Promiflash-Interview. Jochen könne aber schon verstehen, warum er und Yasemin ein Match sind: "Ich denke, dass die loyale und uneigennützige Art meiner Frau ein wichtiges Kriterium beim Matchingprozess war."

Obwohl Yasemin im ersten Moment geweint hatte, war sie nicht enttäuscht von Jochen. "Mein erster Eindruck von meinem Match war sehr positiv und ich hatte das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind", gibt die Saarländerin gegenüber Promiflash zu. Sie glaubt, dass sie viele Gemeinsamkeiten mit dem Polizeikommissar habe.

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Yasemin mit ihrer Freundin Moni bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / jochen.hadeb Jochen, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2023

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Yasemin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de