Hat Denise "Temptation Island V.I.P." etwa unterschätzt?

Hat sie das etwa auf die leichte Schulter genommen? Denise Hersing (27) und ihr Partner Lorik Bunjaku (27) testen derzeit ihre Treue bei Temptation Island V.I.P.. Ihre Teilnahme am Experiment hat auch einen Grund: Schon in der Kennenlernphase hatte die Blondine Vertrauensprobleme, da ihr Liebster gerne mit anderen Frauen geflirtet hatte. In der ersten Folge des großen Treuetests dämmert es Denise so langsam beim Abschied von Lorik: Hat sie das Format unterschätzt?

"In dem Moment des Abschieds trat die knallharte Realität ein und mir wurde bewusst, worauf wir uns eingelassen haben", erzählt die Beauty gegenüber Promiflash. Sie habe sich davor nicht so wirklich mit der Zeit in der Villa befasst: "Vorher habe ich das noch relativ locker gesehen, da es noch nicht so greifbar war." Die Realität holt Denise dann aber schnell ein: "Okay, es wird echt härter als gedacht."

Immerhin wird Lorik zwei Wochen lang jeden Tag mit den Verführerinnen feiern. Was das Partymachen angeht, hat die Blondine strenge Regeln aufgestellt. "Wir haben dann beschlossen, dass Lorik nicht mehr allein feiern geht", erklärt sie. Ihr Freund kann darüber nur lachen: "Nicht wir haben beschlossen."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 3. Oktober bei RTL+.

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Influencerrin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de