"Neuer Lebensabschnitt": Rafi Rachek ist Rettungssanitäter!

Er hat einen neuen Job! Rafi Rachek (33) war 2018 durch seine Teilnahme an dem Dating-Format Die Bachelorette bekannt geworden. Nach seinem freiwilligen Ausstieg outete er sich ein Jahr später in der Show Bachelor in Paradise als homosexuell und ging kurz darauf eine Beziehung mit Sam Dylan (32) ein. Nach einer medienwirksamen Trennung im vergangenen Jahr wurde es jedoch ruhiger um die TV-Persönlichkeit. Doch nun meldet sich Rafi zurück und verrät, dass er eine neue Berufung gefunden hat!

Auf Instagram postet der Promi Big Brother-Kandidat ein Selfie, auf dem er vor einem Krankenwagen posiert. Dazu erklärt er in einem emotionalen Statement, dass er lange nach einem Sinn gesucht habe: "Lange Zeit habe ich mich leer gefühlt. Ich wollte etwas tun, was mich erfüllt und gleichzeitig Menschen helfen." Er betont, dass es für ihn noch eine Welt außerhalb des Reality-TV gebe. "Jetzt kann ich voller Stolz sagen, dass ich meine Ausbildung zum Rettungssanitäter bestanden habe", verkündet Rafi.

In dem Post erinnert er sich auch an seine Anfänge in Deutschland: "Ich lebe jetzt seit 24 Jahren in Deutschland. Ich habe im Jahr 1999 als Flüchtling die Grenze überschritten. Und auch wenn es die ersten Jahre schwer war, ist Deutschland inzwischen meine Heimat." Er freue sich auf seinen neuen Lebensabschnitt und dass er als Rettungssanitäter etwas zurückgeben könne.

Anzeige

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Getty Images Rafi Rachek im Dezember 2022 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de