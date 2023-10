Beef vorbei? Kim Virginia und Gloria Glumac plötzlich BFFs

Die beiden haben sich wohl wieder vertragen! Eigentlich waren Kim Virginia Hartung (28) und Gloria Glumac nicht gut aufeinander zu sprechen: Letztere hatte nämlich vergangenes Jahr mit ihrem damaligen Partner Nikola Glumac an Temptation Island teilgenommen – und Kim war eine der Verführerinnen. Nach der Show lieferten sie sich im Netz immer wieder einen Schlagabtausch. Aber jetzt sind Kim Virginia und Gloria offenbar BFFs!

In ihrer Instagram-Story teilt die einstige Bachelor-Kandidatin Einblicke in ihren Abend mit Gloria. Die zwei genossen eine "Date Night" und gingen zusammen Steaks essen. Dabei filmten sich die Realitystars auch und zeigten ihren Fans, dass sie jetzt gute Freundinnen sind! Offenbar konnten Gloria und Kim ihr Zerwürfnis beiseitelegen.

Noch vor einigen Monaten hatte Kim gegen Gloria und ihren Ex gewettert, da die bei Prominent getrennt teilgenommen hatten. Sie hatte den beiden nicht abgekauft, dass sie getrennt waren. "Meine Vermutung ist ja, es wird noch eine räumliche Trennung gefakt oder so, damit das Ganze noch irgendwie glaubwürdig rüberkommt", war sich die Are You The One?-Bekanntheit sicher.

Temptation Island, RTL Gloria Glumac und Kim Virginia Hartung bei "Temptation Island"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

