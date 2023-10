Seine Krankenpflegerin soll Alain Delon hungern lassen haben

Es sind erschreckende Vorwürfe. Alain Delon (87) gilt als einer der erfolgreichsten französischen Schauspieler. Doch seine Karriere musste er gesundheitsbedingt beenden – 2019 hatte der Filmproduzent einen Schlaganfall erlitten. Seitdem kümmert sich eine Krankenschwester um den "Zorro"-Darsteller, die von seinen Kindern wegen Missbrauchs verklagt wurde. Doch das ist längst nicht alles – jetzt kommen nämlich weitere schlimme Behauptungen ans Licht. Die Pflegerin soll Alain hungern lassen haben!

Im Gespräch mit dem französischen Sender BFMTV packt der Sohn des 87-Jährigen weiter aus. Laut Anthony Delon (59) habe man bei einer Durchsuchung von Hiromi Rollins Wohnung 110.000 Euro in bar gefunden. Zudem erklärt Anthony, dass in den vergangenen Monaten jede Woche eine bestimmte Summe vom Konto seines Vaters abgehoben wurde – eigentlich, um ihn versorgen zu können. "Doch als wir in dem Haus ankamen, gab es so gut wie nichts. Das Essen war verdorben und mein Vater isst ohnehin wie ein Spatz", zeigt sich der 59-Jährige erschüttert.

Im Juli war bekannt geworden, dass Anthony und seine beiden Geschwister rechtlich gegen die gebürtige Japanerin vorgehen. Laut Bunte haben die drei Hiromi wegen "Mobbing und Missbrauch von Schwäche einer schutzbedürftigen Person" verklagt. Alain selbst hatte behauptet, dass sie sich "immer aggressiver, herablassender und demütigender" gegenüber ihm verhalten haben soll.

Anzeige

Getty Images Anthony Delon, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Anthony mit seinem Vater Alain Delon, September 2021

Anzeige

Getty Images Anouchka Delon mit ihrem Vater Alain Delon, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de