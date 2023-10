Hitzige Diskussion? Al Pacino war erneut mit Noor unterwegs

Was ist da im Busch bei den beiden? Im Juni sind Al Pacino (83) und seine Freundin Noor Alfallah Eltern eines Sohnes geworden. Doch nur wenige Wochen nach der Geburt forderte die frischgebackene Mutter das alleinige Sorgerecht für ihren Nachwuchs. Kurz darauf wurde spekuliert, ob sich das Paar getrennt habe, doch die zwei wurden im September bei einer Datenight gesichtet. Vor wenigen Tagen waren Noor und Al wieder unterwegs – doch diesmal ging es eher weniger romantisch zu...

Paparazzi erwischten das Pärchen am Mittwoch in West Hollywood. Al und Noor genossen ein Abendessen im Chateau Marmont und wurden beim Verlassen des Edelhotels abgelichtet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass die zwei in eine Diskussion verwickelt waren. Der Schauspieler und seine Partnerin schienen ein angeregtes Gespräch zu führen, bei dem es eventuell hitzig zugegangen sein könnte.

Es bleibt weiterhin spannend, wie sich die Beziehung der beiden entwickeln wird. Denn ihr Privatleben halten sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus – ebenso wie den Sorgerechtsstreit. Laut Radar Online wollen der 83-Jährige und die Mutter seines Sohnes das Ganze nämlich privat regeln.

Anzeige

1/MEGA Al Pacino und Noor Alfallah in West Hollywood, Oktober 2023

Anzeige

1/MEGA Al Pacino und Noor Alfallah in West Hollywood, Oktober 2023

Anzeige

BlayzenPhotos / BACKGRID Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

Anzeige

Denkst du, dass es bei der Diskussion von Al Pacino und Noor um den Sorgerechtsstreit ging? Nein, es ging um was anderes. Ja, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de