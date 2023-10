"Temptation Island" gibt Denise Hersing stark zu denken!

Temptation Island verändert wohl die Sicht der Dinge. Bevor Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) den nächsten Schritt wagen und endlich zusammenziehen wollen, stellen sie aktuell ihre Beziehung in der TV-Show auf die Probe. Bislang steht ihre Partnerschaft aber nicht im besten Licht da: Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer verweigert seiner Freundin den Zugriff auf sein Handy und lügt sie sogar an, um heimlich feiern gehen zu können. Die Zeit in der Show gibt Denise allerdings sehr zu denken.

Bei "Temptation Island" spricht die Beauty selbstverständlich mit den Verführern über ihre Beziehung – und die Jungs geben ihr dabei einen Einblick in die Sichtweise der Männer. Das eröffnet der 27-Jährigen selbst einen ganz anderen Blick auf die Dinge. "'Temptation Island' bringt in mir Seiten und Gedanken zum Vorschein, die alles hinterfragen. Gedanken, die ich vorher nicht hatte", gibt sie im Promiflash-Interview zu und verrät, dass dabei auch Zweifel in ihr entstehen. "Am meisten habe ich Angst davor, etwas zu sehen, womit ich nicht rechne", verrät sie.

Offenbar bekommt Denise schon bald auch Szenen zu sehen, die ihr wohl nicht gefallen werden. "Meine Reaktion zu den Situationen werden wir beim ersten Lagerfeuer sehen. Ich kann nur sagen: Damit hätte ich niemals gerechnet", teasert die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin an. Was ihr genau in dem Clip gezeigt wird, plaudert sie aber noch nicht aus.

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im August 2023

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de