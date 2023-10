Halle Bailey schwanger? Nick Cannon nennt DDG "Babydaddy"

Nick Cannon (43) heißt DDG (26) im Baby-Club willkommen! In Sachen Nachwuchs kennt der Moderator sich aus: Er hat selbst zwölf Kinder von diversen Frauen. DDG hat bis jetzt noch kein Kind – doch zuletzt halten sich hartnäckige Gerüchte, dass seine Partnerin Halle Bailey (23) schwanger ist. Bei einem Spaziergang war eine verdächtige Wölbung zu sehen. Nick scheint sich sicher zu sein, dass Halle und DDG ein Kind erwarten!

In seinem Podcast "Daily Cannon Show" kommt das Thema mit seinem Co-Host auf die Schwangerschaftsspekulationen. "Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man einer Frau niemals sagt, dass sie schwanger aussieht", stellt Nick daraufhin klar. Deswegen wolle er sich nicht zur Figur der Schauspielerin äußern – doch von ihrem besonderen Zustand scheint der Babyprofi trotzdem überzeugt zu sein. "Shoutout an DDG, willkommen in der Babydaddy-Gang", wendet er sich an Halles Freund.

Halle und DDG machten ihre Beziehung Anfang 2022 öffentlich. Die beiden hatten sich im Netz kennengelernt. "Ich bin seit Jahren ein Fan von ihm. Ich hatte ihn völlig vergessen. Aber dann sah ich, dass er Musik herausbrachte, und ich fühlte mich zu diesem einen Song hingezogen. Zufälligerweise hat er mir eine Nachricht geschickt – und der Rest ist Geschichte", erzählte Halle Essence.

Anzeige

Getty Images Halle Bailey und DDG bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

Anzeige

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Zillion und Zion

Anzeige

Getty Images DDG mit Halle Bailey auf einer Veranstaltung, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de