Zufall? Kim Kardashian trägt das gleiche Kleid wie Kanyes Ex

Ob das Absicht war? Kim Kardashian (43) wird von ihren Followern regelmäßig für ihre Outfits gefeiert. Anlässlich ihres Geburtstages warf sich der Keeping Up With The Kardashians-Star zuletzt ordentlich in Schale und begeisterte seine Fans mit seinem Geburtstagslook: Für ihre Party trug die TV-Persönlichkeit ein hautenges, knallrotes Kleid im Schnür-Look mit zahlreichen Cut-Outs. Doch aufmerksamen Mode-Fans könnte Kims Look durchaus bekannt vorkommen!

Bereits im September postete Chaney Jones, die ehemalige Freundin von Kims Ex-Mann Kanye West (46), auf Instagram einige Bilder, auf denen sie in einem Kleid posiert, welches genauso aussieht wie Kims. Der Anlass, für den sich das Model herausputzte, war zudem der gleiche wie bei dem TV-Star: Sie feierte mit einigen Freunden ihren 26. Geburtstag.

Doch das war nicht der erste Fauxpas, den Kim sich in diesem Jahr bei ihrer Kleiderwahl geleistet hatte: Bereits im Juli hatte sie zu der Unabhängigkeits-Party von Michael Rubin ein weißes Top in Skelett-Optik kombiniert mit einem engen weißen Rock getragen – genau wie Chaney, die zudem noch auf derselben Party gefeiert hatte. Das Missgeschick war den Fans damals sofort aufgefallen. Unter einem Bild des Models auf Instagram hatte ein überraschter Nutzer gefragt: "Hatte Kim nicht das Gleiche an?"

Getty Images Kim Kardashian, TV-Persönlichkeit

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones, Model

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

