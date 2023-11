Schon wieder! Romina Palm und Christian turteln im Urlaub

Sie zeigen sich verliebt. Romina Palm (24) und Christian Wolf sorgen derzeit für jede Menge Gesprächsstoff. Seit einiger Zeit wird der Influencerin und dem Unternehmer eine Romanze nachgesagt. Und tatsächlich scheint das auch immer wahrscheinlicher zu sein. Immer wieder wird das angebliche Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. So auch jetzt wieder: Eine Promiflash-Leserin erwischt Romina und Christian eng umschlungen im gemeinsamen Liebesurlaub.

Unter der Sonne Spaniens scheint es sich die 24-Jährige derzeit sichtlich gut gehen zu lassen. Doch macht sie ihren kleinen Trip in den Süden nicht alleine. An ihrer Seite ist wohl kein Geringerer als Fitness-Influencer Christian. Bilder, die Promiflash vorliegen, zeigen die beiden in einem Einkaufszentrum in Spanien. In einem Schnappschuss schmiegt sich Romina vertraut an ihren Liebsten, während sie ihre Arme um ihn wirft. Und auch Chris zeigt sich sichtlich bezaubert von der Ex-GNTM-Kandidatin als er ihr tief in die Augen schaut.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden die anhaltenden Liebesgerüchte befeuern. Erst kürzlich äußerte sich Romina in einer Instagram-Fragerunde zu ihrem derzeitigen Wohlbefinden. "Die letzten Wochen waren für mich bis jetzt die schönsten in diesem Jahr. [...] Umso mehr genieße ich gerade diese ehrlichen und glücklichen Gefühle", verriet sie ihren Followern.

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im September 2023

Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und vermutlich Christian Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de