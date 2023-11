Würde sich Laura Müller erneut für den Playboy ausziehen?

Möchte sie wieder blankziehen? Bekannt war Laura Müller (23) durch ihre Beziehung zu dem 28 Jahre älteren Schlagersänger Michael Wendler (51) geworden. In den vergangenen Jahren legte sie aber ihre ganz eigene Karriere hin – und zwar ohne ihren Mann: Neben ihrem Influencer-Dasein nahm Laura unter anderem an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil. Ihr womöglich größter Erfolg bleibt allerdings ihr Shooting für das Playboy-Cover. Doch würde sich Laura erneut für das Nackedei-Magazin ausziehen?

Das verrät die 23-Jährige jetzt in ihrem Podcast "Die Wendlers" – denn obwohl Laura bei ihrem ersten Shooting noch ziemlich unsicher gewesen war, scheint sie heute mit einer weiteren Fotostrecke zu liebäugeln. Dafür müsse jedoch "alles stimmen", so Laura in dem Gespräch mit Michael. So stehe für das OnlyFans-Model unter anderem im Vordergrund, dass die letzte Gage "getoppt" wird.

Ihr Mann hat bereits eine genaue Vorstellung: Michael wünsche sich Laura als sexy Braut, leicht bekleidet in einem weißen Kleid. Doch was sagt eigentlich der Playboy-Chef Florian Boitin dazu? Noch im vergangenen Jahr hatte der 56-Jährige eine ganz klare Meinung zu einem erneuten Shooting mit Laura. "Solange Laura mit Michael Wendler zusammen ist, wird es kein zweites Shooting geben", verdeutlichte er damals gegenüber Bild.

Action Press / Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Michael Wendler und seine Laura im März 2020 in Köln

