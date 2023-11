Bei "Let's Dance"-Tour gestürzt: Patricia Ionel in Klinik!

Patricija Ionel (28) meldet sich mit unschönen Nachrichten! Die Tänzerin ist seit 2021 fester Bestandteil von Let's Dance. Mit ihrem Schützling Philipp Boy (36) hatte sie in der diesjährigen Staffel sogar den dritten Platz belegt. Als Duo treten die zwei derzeit auch bei der Tour der beliebten Show auf. Doch dabei kam es nun zu einem kleinen Schockmoment – denn nach einem Sturz bei den Proben musste Patricija ins Krankenhaus!

Wie RTL berichtet, kam es am Donnerstag zu dem Vorfall: Nur zwei Stunden vor Showbeginn stürzten sowohl Patricija als auch ihr Mann Alexandru (29) – die Blondine musste anschließend von Sanitätern abtransportiert werden. Aus dem Krankenhaus meldet sich die 29-Jährige bei ihren Fans und gibt gemeinsam mit ihrem Ehemann Entwarnung: "Uns geht es so weit viel besser. Aber natürlich gibt es Prellungen am Körper, wir haben Schmerzen, aber wir können trotzdem weitermachen!"

Und Tatsache: Am Freitagabend stehen Patricija und ihr Schatz schon wieder auf der Bühne in Leipzig! "Wir sind da und freuen uns vor allem auf die Tänze mit Philipp!", schreibt die Beauty auf ihrem Instagram-Account.

Getty Images Philipp Boy und Patricija Ionel im März 2023

Instagram / bellatricija Patricija Ionel, Profitänzerin

ActionPress "Let's Dance"-Bekanntheit Patricija Belousova mit ihrem Mann Alexandru Ionel

