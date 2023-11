Das sagen Oliver Pocher und Sandy zu Amiras Netz-Entfolgen

Sie haben eine klare Meinung! Vor wenigen Monaten machten Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (31) ihre Trennung öffentlich. Seitdem tragen der Komiker und die Moderatorin ihren Rosenkrieg im Netz aus. Der Grund: Biyon Kattilathu (39) soll der neue Mann an Amiras Seite sein – mit ihm soll sie ihren Mann auch betrogen haben. Als Reaktion auf die Sticheleien entfolgte die Beauty erst ihrem Ex und dann dessen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40). Olli und Sandy geben jetzt preis, was sie davon halten.

"Wenn Emotionen im Spiel sind [...] kann das schon mal passieren", sagt die Blondine in der neuen Folge ihres Podcasts "Die Pochers". Sandy nehme Amiras Aktion zwar nicht persönlich, dennoch sei es für sie eine "irrationale Entscheidung" gewesen. Olli ist da ganz anderer Meinung: "Das finde ich so wahnsinnig lächerlich." Früher habe sich die Moderatorin mit ihrem Mann nämlich über genau solche Paare lustig gemacht: "In dem Podcast haben wir uns immer wahnsinnig über diese Trennungsgeschichten lustig gemacht, wenn dann die Leute sich gegenseitig entfolgen und immer diese üblichen Sachen. Ich lösche jetzt alle Bilder von ihm und dann entfolge ich ihm." Der Comedian fasst zusammen: "Es ist so ein wahnsinniger Bullshit, sich da zu entfolgen. Das Einzige, was noch fehlt, ist, das Profil auf privat stellen."

Den Zeitpunkt, den Amira gewählt hat, kritisiert er auch: "Sie kann mich ja scheiße finden, sie kann dich scheiße finden, […], aber mach’s doch in drei Monaten, wenn es keiner mitbekommt. Dann ist es auch keine große Geschichte mehr." Trotz allem glaubt Sandy noch immer an das Gute: "Irgendwann findet man sowieso wieder zusammen."

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

ActionPress Amira und Oliver Pocher im September 2019

