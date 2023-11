"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jochen flasht Schwiegermama

Wie wurde Jochen von seiner Schwiegermutter aufgenommen? Der Polizeikommissar heiratete bei Hochzeit auf den ersten Blick Yasemin, ohne sie vorher zu kennen. Nachdem es heftige Startschwierigkeiten gegeben hatte und die 31-Jährige während der Flitterwochen sogar aus ihrem gemeinsamen Zimmer ausgezogen war, lernen sie sich jetzt ganz normal kennen. Mittlerweile hat Jochen auch Yasemins Mutter getroffen, die bei der Hochzeit nicht dabei sein konnte. Wie hat sie auf ihn reagiert?

Im Gespräch mit Jochen erzählte Yasemins Mutter Songül, dass er ein bisschen was aus ihrer Tochter rauskitzeln müsse. "Wenn sie mal zickt, gehst du eine Runde um das Haus oder stellst sie unter die kalte Dusche und dann ist wieder gut", riet sie ihrem Schwiegersohn in einem Clip zur Sat.1-Sendung. Die beiden hätten vorher schon viel miteinander telefoniert. "Das war auch bei den Telefonaten so, dass sie immer wieder versucht hat, positiv Einfluss zu nehmen, beziehungsweise verschiedene Sachen zu erläutern oder klarer darzustellen", verriet Jochen.

Songül findet den 38-Jährigen offenbar super. "Ich bin total begeistert von meinem Schwiegersohn. Optisch gefällt er mir sehr gut, total nett", schwärmte sie. Sie glaube, dass Yasemin bereits ein bisschen verliebt sei und betonte: "Ich bin guter Dinge."

