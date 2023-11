Heißer Glitzer-Look: So glamourös posiert GNTM-Star Vivien

Sie hat es geschafft! Vivien Blotzki nahm 2023 an der Castingshow Germany's Next Topmodel teil und kämpfte sich durch. Mit Erfolg – im Finale konnte sie Jurorin Heidi Klum (50) von sich überzeugen und nahm den Titel mit nach Hause! Seither etabliert sich das Curvy-Model als Influencerin. So glänzt Vivien nun bei der 27. Festlichen Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung in Berlin in einem auffälligen Look!

Auf dem roten Teppich der Gala präsentiert sie sich betont glamourös im Hingucker-Kleid und zeigt, was sie bei Heidi gelernt hat. Viviens körperbetontes Kleid ist leicht transparent und übersät mit kleinen Glitzersteinchen. Der knappe Schnitt und der hohe Schlitz im Saum betonen ihre Kurven. Eingekleidet wurde sie vom Berliner Label Jasmin Erbaş Couture, dessen Designs auch Model-Mama Heidi schon trug!

Die Schönheit aus Koblenz gibt ihren Fans regelmäßig via Social Media Einblicke in ihr neues Leben. Ihre knapp 65.000 Follower zeigen sich sichtlich erfreut: "Umwerfend wie immer", kommentiert ein Nutzer ihren Glitzer-Look auf Instagram. Ihren Fokus legt Vivien aktuell primär auf ihre Online-Präsenz als Influencerin und nicht auf die Karriere als Model.

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, 2023

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Model

