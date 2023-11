"Sehr schwer": Amira Pocher will Ex Olli aktuell nicht sehen

Dafür ist es aktuell wohl noch zu früh. Ende August hatten Amira (31) und Oliver Pocher (45) bekannt gemacht, dass ihre Beziehung am Ende ist. Nach fast vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern gehen die Moderatorin und der Komiker fortan getrennte Wege. Die Trennung macht dem einstigen Paar nach wie vor sehr zu schaffen – und deshalb will Amira ihren Ex Olli auch erst mal nicht sehen!

Im Interview mit Bunte wird die 31-Jährige gefragt, wie es um den Kontakt mit ihrem Noch-Ehemann steht. "Wir tauschen uns schriftlich wegen der Kinder aus. Die Übergabe schaffe ich zurzeit nicht persönlich", verrät Amira und fügt hinzu: "Das fällt mir sehr schwer, gebe ich zu." Deswegen stelle sich die Beauty dann schon mal hinter statt vor die Tür.

Zuletzt machten hartnäckige Gerüchte die Runde, dass die Österreicherin momentan mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) anbandeln soll. Im Gespräch mit dem Newsportal betont Amira allerdings, dass sie Single sei. "Richtig ist, dass Biyon und ich bei verschiedenen beruflichen Projekten zusammengearbeitet haben und zuletzt über einen gemeinsamen Podcast gesprochen haben", stellt sie klar.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver und Amira Pocher

Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de