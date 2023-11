Gordon Ramsay wurde erstmals nach der Geburt gesichtet!

Trotz des neuen Familienzuwachses ist ein bisschen Freizeit angesagt! Gordon Ramsay (57) ist seit über 20 Jahren mit seiner Frau Tana (48) verheiratet. Für das Paar steht der Nachwuchs an erster Stelle – die Briten sind stolze fünffach Eltern. Vor wenigen Tagen kam es dann zu einer niedlichen Überraschung: Sie begrüßten ihr sechstes Kind auf der Welt! Nach der Zweisamkeit mit seinem Sohnemann zeigt sich Gordon nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit!

Daily Mail liegen Bilder vor, die den frischgebackenen Vater in Las Vegas zeigen. Gordon war mit zwei Kumpels unterwegs, mit denen er den Medientag des bevorstehenden Formel-1-Rennens besuchte. Der Starkoch unterhielt sich angeregt mit seinen beiden Freunden und schien eine Menge Spaß zu haben. Ob Gordon das Rennen am Samstag besuchen wird, ist nicht bekannt.

Bereits vor rund zwei Jahren hatte die Frau des 57-Jährigen verraten, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht. In der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) hatte Gordon gescherzt: "[Tana] sagte, wir hätten gute Nachrichten: ’Du bist heute noch lange auf und sprichst mit Jimmy. Morgen machen wir uns an Nummer sechs.'"

Instagram / tanaramsay Tana und Gordon Ramsay mit ihrem sechsten Baby

Getty Images Gordon Ramsay im Mai 2018

Getty Images Tana und Gordon Ramsay im August 2016 in Los Angeles

