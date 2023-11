Lorik Bunjaku will die Beziehung mit Denise nicht aufgeben!

Bekommt er jetzt etwa die Kurve? Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersing (27) testen ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P.. Der Mannheimer fällt dort vor allem durch seine wilden Partygeschichten und heimlichen Aktionen hinter dem Rücken seiner Freundin auf. Die Blondine dreht langsam aber immer mehr auf und kritisiert ihren Partner hin und wieder. Dieser scheint so langsam aufzuwachen: Lorik gibt seine Beziehung mit Denise nicht auf!

"Ich habe mir immer vor Augen geführt, dass wir uns bald sehen und uns aussprechen können", verrät der 27-Jährige im Promiflash-Interview. Lorik spricht in gewisser Weise von einem Schlüsselmoment: "Denn zu sehen, wie Denise der Beziehung immer mehr den Rücken zukehrt, ohne mit ihr sprechen zu können, war die Hölle." Es scheint, als würde der Hottie um seine Beziehung kämpfen wollen.

Das war für kurze Zeit nicht so. "Generell sagt Denise Lagerfeuer für Lagerfeuer Sachen, die mich als anscheinend falschen Partner an ihrer Seite zeigen und die mich zweifeln lassen, ob ich ihr überhaupt das geben kann, was sie möchte", beschwerte er sich in der vorherigen Folge. Das habe ihn sehr traurig gemacht, da die Beauty vor der Show nie ein Wort darüber verloren haben soll und das Ganze sehr unerwartet für ihn gekommen sei.

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

