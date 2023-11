Selena Gomez genießt Dinner-Date mit ihrer Schwester und BFF

Sie hatten einen entspannten Abend! Selena Gomez (31) ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch ein absoluter Familienmensch. Vor allem zu ihrer kleinen Schwester Gracie (10) pflegt die "Love You Like a Love Song"-Interpretin ein enges Verhältnis. Die beiden verbringen öfter mal Schwestern-Tage zusammen – so wie jetzt auch wieder: Selenas kleine Schwester war nun bei einem entspannten Dinner-Date mit Promi-Freunden dabei!

Wie Daily Mail berichtet, waren die Schwestern am Mittwoch zusammen aus und genossen einen entspannten Abend in Beverly Hills mit Sushi und guter Gesellschaft. Die zwei waren nämlich nicht allein unterwegs: Paparazziaufnahmen zeigen, wie das Duo zusammen mit Brooklyn (24) und Nicola Peltz-Beckham (28) das Restaurant verließ. In ziemlich lässigen Looks verbrachte das Quartett eine ausgelassene Zeit zusammen.

Dass Selena mit den Peltz-Beckhams gut befreundet ist, ist vielen Fans kein Geheimnis. In einem Interview in der "The Jennifer Hudson Show" hatte Brooklyn erst kürzlich darüber gesprochen: "Wir sind ein Dreiergespann. [...] Ich liebe es, wenn meine Frau neue Freunde findet, vor allem wirklich gute Freunde. Wir verstehen uns alle gut."

ActionPress Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham mit Selena Gomez

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Juli 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Nicola und Brooklyn Peltz Beckham, 2023

