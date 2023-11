Das rät Patricia Kelly den neuen "Masked Singer"-Kandidaten

Sie hat das Rätsel-Abenteuer bereits hinter sich! Am Samstag ist es endlich wieder so weit und The Masked Singer geht in die neunte Runde. Erst im Frühling durfte Patricia Kelly (53) in eines der aufwendigen Kostüme schlüpfen und ganz Deutschland an der Nase herumführen. Als Diamantula sang sie sich bis ins Finale und sicherte sich den dritten Platz. Im Promiflash-Interview gibt Patricia den neuen Kandidaten nun wertvolle Ratschläge!

"Versucht im Moment zu sein und nicht zu viel an die nächsten Tage zu denken", gibt die Sängerin den neuen maskierten Stars im Promiflash-Interview mit auf den Weg. Die neuen Kandidaten sollen die Sendung als persönliche Challenge sehen und stolz auf sich und ihre Leistung sein. "Es ist wie eine Bungee-Jumping-Challenge, total crazy. Aber wenn man es einmal geschafft hat, ist man stolz auf sich", führt Patricia weiter aus.

Auf ihre eigene Teilnahme blickt die Musikerin bloß mit positiven Gefühlen zurück. "Mit Ehrfurcht, Respekt und Stolz", erklärt Patricia. Verfolgen werde sie die Sendung aber bloß über die sozialen Medien, denn sie selbst besitze keinen Fernseher und schaue auch sonst kein TV.

ProSieben/Willi Weber Diamantula bei "The Masked Singer"

Getty Images Patricia Kelly, Sängerin

ProSieben Mystica bei "The Masked Singer"

