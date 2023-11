Statt TV-Shows: Diesen Beruf würde Cathy Lugner ausüben

Was würde sie tun, wenn sie ihren Job nicht hätte? Cathy Lugner (33) ist an der Seite von Richard Lugner (91) bekannt geworden. Die Ehe mit dem österreichischen Baulöwen hielt zwar nicht für die Ewigkeit, dennoch baute sich die gelernte Krankenschwester dadurch ein Standbein in der Öffentlichkeit auf. Zum Beispiel schaffte sie es schon zu Promi Big Brother oder zu "Naked Attraction". Doch welcher Job käme für Cathy infrage, wenn sie keine TV-Shows machen würde?

"Einen Plan B hatte ich nie. Ich hatte einfach Zeit und habe während Corona die Chance genutzt und mich weitergebildet", verrät die Blondine im Promiflash-Interview. Deswegen habe sie sich ihr eigenes Kosmetikstudio ermöglicht. Kosmetikerin zu werden, sei schon immer Cathys erster Berufswunsch gewesen. Werbung in den sozialen Medien zu machen, sei für sie keine Option: "Ich bin kein klassischer Influencer. Das ist nicht meine Welt, da habe ich auch schon zahlreiche Angebote bekommen." Die 33-Jährige sei eher der authentische Typ und könne dieses Geschäftsmodell nicht mit ihren Vorstellungen vereinbaren. Außerdem habe sie die Möglichkeit, immer wieder in ihrem alten Beruf zu arbeiten.

Wer weiß, ob Cathy ohne ihren Ex-Mann heute immer noch Krankenschwester wäre. Die Ehe war damals jedoch aus einem guten Grund gescheitert: "Ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln." So hatte Cathy während der Ehe mit Richard geplant, sich selbstständig zu machen und dementsprechend auf seine Unterstützung und Expertise gehofft. Doch der heute 91-Jährige hielt sie davon ab. "Ach, nein, das brauchst du nicht. Wenn ich tot bin, wirst du sowieso stinkreich sein", soll er gesagt haben. "Ich selbst war einfach nicht mehr ich selbst", so die Blondine abschließend.

Getty Images Cathy und Richard Lugner im September 2014 in Wien

Instagram / catherineee Cathy Lugner im August 2019

Instagram / catherineee Cathy Lugner, Reality-TV-Sternchen

