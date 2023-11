Ashlyn Harris meldet sich zur Trennung von Alexandra Krieger

Ashlyn Harris (38) bricht ihr Schweigen. Vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass sich die ehemalige US-amerikanische Profifußballerin und ihre Frau Alexandra Krieger (39) getrennt haben. Kurz darauf machten Gerüchte die Runde, dass sie mit der One Tree Hill-Darstellerin Sophia Bush (41) anbandelt. Einem Insider zufolge habe es zwischen den beiden wohl direkt gefunkt. Doch jetzt redet Ashlyn Klartext!

"Um es klar zu sagen: Ich habe meine Ehe nicht aufgegeben. Ich war in meiner Ehe immer treu, wenn auch nicht immer ganz glücklich. Wie in vielen Partnerschaften gab es auch hier Arbeit, Therapie und Aufarbeitung", stellt die Sportlerin in einem Statement auf Instagram klar. Nichts davon sei aus einer Laune heraus geschehen. Nach dem Ehe-Aus haben sie sich darauf geeinigt, ihre beiden Kinder in den Mittelpunkt zu stellen: "Zwei glückliche Familien sind immer besser als eine unglückliche." Der Trennungsprozess sei nie einfach, aber sie seien auf einem guten Weg.

Ashlyn betont, dass es in ihrer Beziehung auch schöne Momente gegeben habe. "Trotz der derzeitigen Dunkelheit gab es Jahre der Liebe zwischen uns und unsere Kinder sind der beste Teil von allem. Sie haben zwei gesunde und glückliche Eltern verdient, und das ist das Wichtigste", findet die einstige Fußballnationalspielerin der USA.

Getty Images Ashlyn Harris, Fußballerin

Getty Images Alexandra Krieger und Ashlyn Harris

Getty Images Ashlyn Harris und Alexandra Krieger im November 2019 in New York City

