Ist Max unsympathischster "Bachelor in Paradise"-Mann ever?

Toppt er alles? Bachelor in Paradise ist nicht nur für romantische Momente und Kennenlern-Storys bekannt. So sorgte bereits der diesjährige Teilnehmer Steffen Vogeno für eine komische Szene. Er kassierte einen Korb von Tami Nehrbass, versuchte sie danach dennoch zu küssen. Für die Zuschauer ein absolutes No-Go – doch dieser Kandidat scheint das für viele Fans zu übertreffen: Ist Max Wilschrey (27) der unangenehmste "Bachelor in Paradise"-Mann ever?

Auf Instagram lassen sich zahlreiche User über das Verhalten des Hobbykickers aus und schießen gegen ihn. Denn sein Verhalten gegenüber Frauen kommt nicht gut an: "Total krank der Typ" oder "Schrecklich, dass überhaupt noch eine auf den reinfällt", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Ein Fan hält sich kurz und gibt nur den Tipp: "Lauf."

Bisher zog Max bei mehreren Frauen dieselbe Masche ab: 20 Sekunden in die Augen schauen. Bisher funktioniert das auch. "Jede einzelne Frau da drin sollte Max einfach nicht vertrauen. Er sucht doch nur eine Gelegenheit, seinen Lümmel irgendwo reinzustecken. Mehr ist es bei ihm nicht. Er gaukelt einem nur Bullshit vor. Darauf zu vertrauen, wäre naiv", zeigt sich ein weiterer User skeptisch.

RTL/ René Lohse Max Wilschrey, Bachelorette-Kandidat

