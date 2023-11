Nach Lästerattacke: Angelina Pannek schießt gegen Amira!

Sie lässt kein gutes Haar an ihr! Seit wenigen Tagen stehen schwere Anschuldigungen gegen Amira Pocher (31) im Raum: Sebastian Pannek (37) wirft der Moderatorin vor, in einem früheren Podcast seine mentalen Probleme öffentlich gemacht und sich darüber lustig gemacht zu haben. Das emotionale Statement des einstigen Bachelors sorgt seither für mächtig Aufruhr. Nun schaltet sich auch Sebastians Frau Angelina (31) ein!

Auf Instagram meldet sich jetzt auch die 31-Jährige mit einer ziemlich deutlichen Ansage zu Wort. "Sie hat sich noch viel mehr erlaubt, was wir bisher noch nicht erwähnt haben", wettert Angelina gegen Amira und fügt hinzu: "Die Schiene, die sie jetzt fährt, ist scheinbar: Ignorieren, dann spricht hoffentlich in einer Woche keiner mehr darüber." Eine Entschuldigung habe es von Oliver Pochers (45) Ex bislang nicht gegeben.

Erst vor wenigen Tagen kritisierte Amiras Noch-Ehemann Olli ihr Verhalten im Netz. "Leider nicht cool von Amira – war auch nicht unser Podcast, da dieser sonst auch nicht so veröffentlicht worden wäre", erklärte der Komiker und betonte, dass Depressionen eine ernstzunehmende Angelegenheit seien.

