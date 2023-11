Über Sebastian Pannek gelästert: Amira Pocher tut es leid!

Sie gesteht sich ihre Schuld ein! Sebastian Pannek (37) machte vor Kurzem publik, dass er seit einigen Jahren mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen habe. Amira Pocher (31) habe das angeblich schon länger gewusst und sich in einem Podcast darüber lustig gemacht – das hat der Ex-Bachelor dem Model nun vorgeworfen. Für ihr Verhalten erntet die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (45) Kritik. Nun entschuldigt sich Amira bei Sebastian!

Dass die Brünette sich vor zwei Jahren über die psychische Erkrankung des 37-Jährigen ausgelassen hat, tue ihr heute "aufrichtig leid". "Ich habe Sebastian gestern in einer persönlichen Nachricht um Entschuldigung gebeten", erklärt Amira gegenüber RTL. Warum sie damals diese "dummen und verletzenden Aussagen" gemacht hatte, sei ihr heute unerklärlich.

Auch ihr Ex äußerte sich zu dem Vorfall. In seiner Instagram-Story schrieb Olli: "Leider nicht cool von Amira… war auch nicht unser Podcast, da dieser sonst auch nicht so veröffentlicht worden wäre und ich mich an diese Aussage erinnert hätte… Depressionen sind eine ernste Angelegenheit." Aktuell nutzt der 45-Jährige jede Chance, um gegen die Österreicherin zu schießen.

Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor

Amira Pocher, Moderatorin

Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

