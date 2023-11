Wilde Wohnungssituation: Amiras Bruder lebt bei Olli Pocher!

Bei den aktuellen Verhältnissen der Pochers blickt kaum einer mehr durch! Seit der finalen Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (31) geht es zwischen den beiden Parteien hoch her: Besonders der Comedian lässt kein gutes Haar an seiner Ex und ihrem vermeintlichen neuen Partner Biyon Kattilathu (39). Den gemeinsamen Podcast führt er jetzt ausgerechnet mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) fort. Dort kommt auch ans Licht: Amiras Bruder wohnt aktuell bei Olli – und Amira in seinem und Sandys alten Haus!

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", sprechen Olli und Sandy über die aktuellen Wohnsituationen – und die sind wirklich äußerst verwirrend! "Was ja auch noch interessant ist, dass Hima, Amiras Bruder, ja bei dir lebt", plaudert Sandy aus. Er und sein Noch-Schwager sind weiterhin befreundet – und besuchen sogar Veranstaltungen zusammen, wie den Geburtstag von Mola Adebisi (50). Das sorgt für Verwirrung. "Ich und Hima sind da dann angekommen und die Leute wussten jetzt auch nicht ganz genau...", erinnert sich Olli.

Doch das ist ja längst nicht das einzige Wohnungswirrwarr! Denn Amira ist nach der Trennung ausgerechnet in das Haus gezogen, in dem Olli einst mit Sandy lebte. "Amira ist ja in unserem alten Haus, in dem ich quasi meine beiden ersten Schwangerschaften verbracht habe", erzählt sie. Das habe Sandy dann auch noch mal besucht: "Das war irgendwie schon ein komisches Gefühl, in dem Haus zu sein, wo alles anfing… und auch aufgehört hat und in dem Amira jetzt lebt. Also das ist wirklich an Absurdität nicht mehr zu überbieten."

Anzeige

Instagram / Amira Pocher Ibrahim, Bruder von Amira Pocher

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Anzeige

Instagram / amirapocher Sandy Meyer-Wölden und Amira Pocher in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de