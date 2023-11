Nach Trennung: Will Smith und Ex Jada kuscheln im Netz!

In den vergangenen Monaten sorgten Will (55) und Jada Pinkett-Smith (52) für jede Menge Gesprächsstoff. Doch stand dabei ausnahmsweise nicht die schauspielerische Leistung der beiden Stars im Mittelpunkt. Es war hingegen ihre zerbrochene Ehe, die für Aufmerksamkeit sorgte – denn dieses Detail machte die "Girls Trip"-Darstellerin überraschend in einem Interview öffentlich. Seither schien sich das einstige Traumpaar voneinander zu entfernen – bis jetzt. Zusammen mit Ex Will zeigt sich Jada freudestrahlend auf Social Media.

Auf mehreren Schwarz-weiß-Bildern, die die 52-Jährige auf ihrem Instagram-Profil postet, wirken die Noch-Eheleute so glücklich wie schon lange nicht mehr. "Ein perfekter Thanksgiving-Tag. Ich hoffe, dass eurer genauso schön war", schreibt sie zu den Schnappschüssen und fügt dem Ganzen zuletzt noch den Hashtag #Dankbarkeit hinzu. In einem Foto legt Will liebevoll eine Hand auf den Kopf seiner Ex-Frau, während diese sich freudestrahlend an ihn schmiegt. Auf weiteren Pics ist dann auch der Rest der Familie zu sehen, darunter mitunter Tochter Willow (23) und Sohn Jaden (25).

Die Schnappschüsse werden die Fans der beiden sicherlich überraschen. Schließlich hieß es zuletzt noch, dass Will sogar überlege, sich von seiner Noch-Frau scheiden zu lassen. Nach ihren Enthüllungen habe er sich "gedemütigt" gefühlt, wie eine Quelle gegenüber Heat verriet. "Er will [...] die Scharade beenden", meinte der Insider.

jadapinkettsmith Jada Pinkett-Smith im August 2023

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith im Februar 2022

Getty Images Will Smith, Schauspieler

