Feiern Oliver und Amira Pocher Weihnachten etwa zusammen?

Wird es ein Fest der Liebe oder der Streitigkeiten? Vor wenigen Monaten trennten sich Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (31) nach sieben Jahren Beziehung und zwei Kindern. Die Moderatorin soll den Comedian mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) betrogen haben. Seitdem herrscht bei dem einstigen Paar Eiszeit. In wenigen Wochen steht das erste Weihnachten nach der Trennung vor der Tür: Wie verbringen Olli und Amira die festlichen Tage?

Im Podcast "Die Pochers – frisch recycelt" spricht der 45-Jährige mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) über die bevorstehenden Feiertage. Sandy würde der Kinder zu Liebe nach Deutschland kommen, um mit allen gemeinsam zu feiern. "Nein! Das wird ein sehr ambitioniertes Fest werden", sagt der Komiker zu dem Vorschlag. "Ich bin gespannt, was da passiert, wie dieses Weihnachtsfest vonstattengeht", erzählt er weiter. Normalität würde er sich trotzdem wünschen.

Gegen Amiras angeblich neuen Lover Biyon schießt Olli regelmäßig in seinen Bildschirmkontrollen auf Instagram. Zuletzt veräppelte er den Lifecoach wieder: "Die Kraft kommt aus dem Hintern. Wo hab ich das gelernt? Natürlich bei ihm. Hier ist er: Biyon Kackikacku." Aber damit noch nicht genug gestichelt. Olli zählte in dem Video einige absurde Black-Friday-Schnäppchen auf, die aber offenbar nur Mittel zum Zweck waren. "Wie bekomme ich jetzt den Übergang zu einem Sackgesicht?", fragte er sich und hielt dabei ein Foto von Biyon in die Kamera.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im April 2011

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

