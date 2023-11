Für Dilara Kruse ist Spielerfrau-Image nicht immer leicht!

Sie hat es nicht leicht. Dilara und Max Kruse (35) sind bereits seit dreieinhalb Jahren ein Paar. Ende 2021 krönten die beiden ihr Liebesglück mit einer romantischen Hochzeit. Für ihre Beziehung wird die 32-Jährige regelmäßig angefeindet. Bei Promi Big Brother verriet sie, dass sie in der Vergangenheit sogar angespuckt und mit Bier beworfen wurde. Doch wie sehr leidet Dilara wirklich unter dem Image der Spielerfrau?

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" spricht Max offen über die Gefühlswelt seiner Frau. "Sie kann damit mal mehr, mal weniger umgehen. Sie denkt, sie muss der ganzen Welt beweisen, dass sie eine reine Person ist", klärt der Fußballer auf. Er selbst habe ihr bereits mehrfach versucht zu erklären, dass sie nicht auf die Allgemeinheit hören soll. Für Dilara sei es wichtig, sie selbst zu sein – unabhängig davon, ob sie bei "Promi Big Brother" siege oder nicht.

Bereits in einer früheren "Promi Big Brother"-Folge machte Dilara deutlich, dass sie als eigenständige Frau gesehen werden möchte. So geriet sie heftig mit Patricia Blanco (52) aneinander, nachdem diese in einem Spiel gemeint hatte, dass Dilara aufgrund des Einkommens von Max das Preisgeld am wenigsten nötig habe.

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

SAT.1/Nadine Rupp Dilara Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

SAT.1 Patricia Blanco, Reality-TV-Darstellerin

