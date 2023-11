Zu viele Negativschlagzeilen? Amira Pocher will ihre Ruhe

Amira Pocher (31) hat genug! Die Moderatorin und ihr Mann Oliver (45) sorgen seit Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Zunächst schien die Trennung des prominenten Paares noch friedlich abzulaufen – doch zuletzt wird die anstehende Scheidung immer mehr zu einem Rosenkrieg. Die Brünette wird dabei wiederholt zum Ziel von harter Kritik. Das wächst ihr nun über den Kopf: Amira will einfach nur noch ihre Ruhe!

Im gemeinsamen Podcast "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima spricht die zweifache Mutter offen über ihren Gemütszustand: "Ich kriege schon Aggressionen, wenn mich irgendjemand anruft. Da werde ich schon sauer. Lasst mich einfach in Ruhe. Am liebsten würde ich einfach den Flugmodus reinmachen!" Doch nicht nur private Dinge stressen Amira derzeit – auch die Schlagzeilen machen ihr zu schaffen: "Parallel dieser Terror. Dann Leute, die mir irgendwelche Artikel schicken. Lasst mich in Ruhe! Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht hören."

Der Trennungsstreit mit ihrem Noch-Ehemann kostete Amira bisher nicht nur Nerven – sondern auch einen Job. Denn zuletzt wurde ihr ein Auftrag als Botschafterin für eine Gala wieder entzogen. "Die ganze negative Presse aktuell passt nicht so ganz", hieß es in einem Statement.

