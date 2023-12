Seltener Auftritt: Meryl Streep zeigt sich mit ihren Kindern

Das gibt es sonst nur selten zu sehen! Als gefeierte Schauspielerin steht Meryl Streep (74) schon seit einigen Jahrzehnten im Rampenlicht. Ihr Privatleben hält die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin dabei überwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Auch ihre Kinder Henry, Mamie, Grace (37) und Louisa führen eher Leben abseits der Kameras. Doch nun zeigt sich Meryl gemeinsam mit ihren vier Kindern auf einer Gala.

Zusammen besucht die Familie die Academy Museum Gala in Los Angeles. Lächelnd posiert die Gruppe für die wartenden Fotografen auf dem roten Teppich. Ebenfalls mit dabei sind Henrys Frau Tamryn und Graces Ehemann, der Musiker Mark Ronson (48). Während die Damen in eleganten Roben glänzen, zeigen sich die Männer in schicken Smokings.

Erst im Oktober gab die Oscar-Preisträgerin ihr Ehe-Aus mit dem Vater ihrer Kinder, Don Gummer, bekannt. "Obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden", hatte ein Sprecher des Paares verkündet.

Getty Images Meryl Streep bei der Academy Museum Gala, 2023

Getty Images Meryl Streep in New York, April 2023

Getty Images Meryl Streep und Don Gummer im Dezember 2012

