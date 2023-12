Bei Joshua Jackson und Lupita Nyong'o wird es wohl ernst!

Sind sie jetzt zusammen oder nicht? Im Oktober machten überraschende News die Runde: Joshua Jackson (45) und Jodie Turner-Smith (37) haben die Scheidung eingereicht. Nach vier Jahren Ehe und einer gemeinsamen Tochter geht das Paar von nun an getrennte Wege. Doch der Schauspieler scheint nicht lange auf dem Single-Markt zu sein. Angeblich datet er Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong'o (40). Doch wie ernst ist es wirklich zwischen Joshua und Lupita?

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden in Los Angeles. Fotografen erwischen das Paar gemeinsam in dem Auto des "Dawson's Creek"-Darstellers und beim Einkaufen von Lebensmitteln. Mit von der Partie war auch die Katze der 40-Jährigen. Ob Joshua und Lupita nun ein Paar sind, habe sie bislang noch nicht bestätigt.

Joshuas Ehe mit Jodie stand zuletzt unter keinem guten Stern. Ein Insider berichtete erst kürzlich, was der ausschlaggebende Grund für die Trennung war. "Sie weigerte sich, sich mit etwas zufriedenzugeben, das sich nicht richtig anfühlte. [Es] funktionierte nicht für sie, also riss sie das Pflaster ab", erzählte die Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im Mai 2022

Getty Images Lupita Nyong'o, Schauspielerin

Getty Images Joshua Jackson im Februar 2023

