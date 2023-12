So hart trainierte Taylor Swift für ihre Mega-Tournee!

Sie bewies Durchhaltevermögen. Bereits seit März dieses Jahres reist Taylor Swift (33) mit ihrer "The Eras Tour" quer über den Globus. Dabei begeistert sie ihre Fans nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit aufwendigen Choreografien. Doch um am Ende eine Glanzleistung vor tausenden Menschen hinlegen zu können, soll die "Cruel Summer"-Interpretin ordentlich geschuftet haben. So bereitete sich Taylor auf ihre Mega-Welttournee vor.

Im Interview mit Time Magazine verrät die 33-Jährige, dass sie bereits ganze sechs Monate vor der ersten Show mit dem Training begann. "Jeden Tag bin ich auf dem Laufband gelaufen und habe die gesamte Setliste laut gesungen", erklärt sie und fügt daraufhin hinzu: "Dann habe ich drei Monate lang Tanztraining gemacht." Der Ansporn für ihr hartes Training sei dabei vor allem ihre Fans und die Interaktion mit diesen gewesen. "Ich wollte so gut einstudiert sein, dass ich mit den Fans herumalbern kann, ohne dabei den Faden zu verlieren", plaudert Taylor aus.

Dass sich all die Arbeit sichtlich gelohnt hat, zeigte zuletzt das alljährliche Spotify Wrapped. Mit rund 26,1 Milliarden Streams landete die US-Amerikanerin auf dem ersten Platz. Wie Deadline berichtete, soll die "Blank Space"-Interpretin damit über 100 Millionen Dollar verdient haben. Und auch ihre Tour wurde zum Mega-Erfolg – mehr als vier Milliarden Dollar bescherte diese der Sängerin.

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

