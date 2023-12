Wie ist die Stimmung zwischen Oliver Pocher und Ex Amira?

Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) hatten vor wenigen Monaten ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Nachdem Gerüchte über eine mögliche Affäre zwischen der Österreicherin und dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) die Runde gemacht hatten, wurde die Trennung zu einem Rosenkrieg. Vor allem der Comedian nutzte jede Gelegenheit, die gelernte Make-up-Artistin durch den Kakao zu ziehen. Oli gibt nun ein Update zur Stimmung zwischen ihm und seiner Ex!

Die Stimmung zwischen dem einstigen Traumpaar scheint sich wohl zu bessern. "Haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns", berichtet der Unternehmer im Podcast "Die Pochers – frisch recycelt" seiner ersten Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (40). Der Komiker und seine zwei Verflossenen besuchen am Wochenende sogar die gleiche Veranstaltung: Die TV-Gala Ein Herz für Kinder. Eine kleine Spitze gegen seine Ex kann sich der Moderator aber dennoch nicht verkneifen. Er habe Amira gefragt, ob sie zusammen mit ihm und Sandy zur Gala fahren möchte: "Ich hab komischerweise noch keine Antwort darauf bekommen. Ich schätze, die kommt per Fax nächste Woche", scherzt Olli.

Kürzlich sprach der 45-Jährige auch über den möglichen Verlauf der Weihnachtsfeiertage. "Ich bin gespannt, was da passiert, wie dieses Weihnachtsfest vonstattengeht", rätselte der Vater von fünf Kindern. Er wünsche sich aber Normalität. Ex-Frau Sandy würde der Kinder zuliebe nach Deutschland kommen.

Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Amira Pocher, Moderatorin

Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

