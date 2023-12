Geht's bei "Die Bachelors" wirklich noch um die wahre Liebe?

Geht es um die wahre Liebe oder doch nur um Unterhaltung? Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass im kommenden Jahr 2024 gleich zwei Junggesellen die große Liebe im Fernsehen suchen! Bei Die Bachelors werden Sebastian Klaus und Dennis Gries um das Herz von 22 Damen kämpfen. Aber geht es dabei dann noch um echte Gefühle? Andrej Mangold verrät im Promiflash-Interview seine Gedanken zu dem neuen TV-Format!

"Ich hoffe einfach, dass die zwei Bachelors ernste Absichten haben und wirklich auf der Suche nach der wahren und großen Liebe sind", beginnt der Ex-Rosenkavalier und äußert seine Bedenken. "Ich frage mich einfach, was die Produktion mit zwei Bachelors vorhat? Hoffentlich liegt nicht nur die Unterhaltung im Vordergrund, sondern auch die wahren Gefühle", merkt der 36-Jährige an. Dabei wünsche er sich, dass das echte Empfinden bei den neuen Männern weiterhin authentisch bleibe, wie es auch in den Staffeln zuvor der Fall war. Die Produktion lege immer großen Wert darauf, betont der Ex-Profi-Sportler.

Wie die beiden Herren bei den Fans ankommen, ergab zuletzt eine Promiflash-Umfrage. Dabei ist etwas mehr als die Hälfte der Nutzer noch nicht überzeugt von dem Duo. "Zwei unterschiedliche Typen hätte ich besser gefunden!", erklärte ein User auf Instagram.

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, der Bachelor 2024

ActionPress Andrej Mangold auf einer Fashionshow

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

