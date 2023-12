Königin Letizia und König Felipe lächeln Affärengerüchte weg

Das spanische Königshaus muss sich im Moment mit negativen Schlagzeilen auseinandersetzen! Jaime Del Burgo – der Ex-Schwager von Königin Letizia (51) – behauptet, eine Affäre mit der Monarchin gehabt zu haben. Besonders heikel: Die Romanze soll bis 2011 angedauert haben – und zu dieser Zeit war die Regentin bereits mit König Felipe (55) verheiratet. Doch das Königspaar lässt sich von all dem Trubel nichts anmerken: Letizia und Felipe strahlen die Gerüchte bei einem Termin einfach weg!

Diese neuen Fotos zeigen das royale Paar am Mittwoch bei einem Meeting in Madrid: Trotz der Gerüchte wirken Letizia und Felipe total gut gelaunt und entspannt – die Eltern zweier Töchter strahlen nämlich bis über beide Ohren. Bei dem Zusammentreffen im Palast trägt die 51-Jährige zudem ein Outfit in leidenschaftlichem Rot: Sie trägt eine knallrote Bluse und einen langen schwarzen Rock mit floralen Details.

Aber können die Royal-Fans eigentlich noch mit einem offiziellen Statement von Letizia zu der angeblichen Affäre rechnen? Gegenüber Daily Mail erklärte ein Sprecher des Königshauses bereits, dass zu den Behauptungen keine Stellung bezogen wird. "Wir geben dazu keinen Kommentar ab", ließ der Palastmitarbeiter verlauten.

