Gentleman: So liebevoll behandelt Justin Timberlake Jessica

Er kümmert sich rührend um seine Liebste! Der Sänger Justin Timberlake (42) und die Schauspielerin Jessica Biel (41) sind bereits seit 2012 glücklich miteinander verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei kleine Söhne, die ihre Familie bereichern. Und auch nach elf Jahren Ehe präsentiert sich das Paar verliebt in der Öffentlichkeit. So auch jetzt – Justin zeigt sich als richtiger Gentleman gegenüber seiner Jessica!

Auf Instagram teilt der "Mirrors"-Interpret einen Schnappschuss, auf dem er die High Heels seiner Ehefrau nach dem langen Abend trägt. "Ich könnte niemals einen Meter in ihren Schuhen laufen. Aber ich weiß, dass es eine gute Nacht war, wenn ich die Heels nach Hause trage", behauptet Justin. Dabei sind er und Jessica von hinten abgelichtete und die Schauspielerin trägt ein bodenlanges weißes Kleid. Ihr Ehemann ist in einen eleganten Smoking gekleidet.

Aber der "My Love"-Interpret kümmert sich nicht nur rührend um seine Ehefrau, sondern scheint auch ein liebevoller Familienvater zu sein. So teilte Jessica einen süßen Beitrag am Vatertag. "Ganz viel Liebe an alle Papas da draußen! Und an einen, der uns sehr wichtig ist und der uns so liebt, wie wir sind, egal wie oft wir den Sport, den Schlaf, die Ruhe oder die innere Ruhe stören", schwärmte sie.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Söhnen Silas und Phineas

Instagram / justintimberlake Jessica Biel und Justin Timberlake

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Sohn Silas

