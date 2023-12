Yvonne Woelke litt unter den Auseinandersetzungen mit Iris

Sie musste einen Weg finden, um damit umzugehen. Yvonne Woelke (42) steht seit rund einem Jahr ununterbrochen in den Schlagzeilen. Einem breiten Publikum wurde sie als diesjährige Dschungelbegleitung von Djamila Rowe (56) bekannt – im Hotel soll sie Peter Klein (56) ziemlich nahegekommen sein. Daraufhin kam es zu einer monatelangen Schlammschlacht mit Iris Klein (56), aber auch zu Angriffen gegen sie im Netz. Jetzt verrät Yvonne, wie schlimm das Ganze für sie war.

"Ich habe mich länger nicht in der Öffentlichkeit gezeigt, nichts Privates gepostet. [...] Ich brauchte den Abstand ganz dringend", erklärte die 42-Jährige gegenüber Bild. Das ganze Drama mit Iris habe Yvonne sehr zugesetzt, wie sie schilderte: "Wenn du fast ein Jahr immer wieder beleidigt und öffentlich angegriffen wirst, ist das schlimm. Das geht an niemandem spurlos vorbei." Insbesondere die Reibereien mit der Katzenberger-Mama haben der Blondine zugesetzt. "Am schlimmsten waren die ständigen Attacken von Iris", gab Yvonne zu.

Beim Promi-Büßen musste sich Yvonne ihrem Verhalten stellen – doch mit diesem überraschenden Gast-Auftritt hatte sie bestimmt nicht gerechnet! In ihrer Runde der Schande wurde Iris per Video dazugeschaltet und wetterte direkt drauflos: "Yvonne ist eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie, ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt geschafft. Durch mich."

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

