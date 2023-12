Fans lachen über "Bachelor in Paradise"-Max' Liebeserklärung

Max Wilschrey (28) amüsiert die Bachelor in Paradise-Zuschauer! Der gebürtige Bremer hatte in der Kuppelshow schon für so manchen Aufschrei gesorgt. Besonders sein Gerede vom Beziehungs-Max und dem Single-Max hatte Gesprächsstoff produziert. Doch in der vergangenen Folge setzte der Fußballer dem Ganzen die Krone auf: Er gestand seiner Herzdame Adela Smajic (30) seine Liebe! Wie kommt das frühe Liebesgeständnis bei den Fans an?

"Ich liebe dich!", schwärmte der Kicker der ehemaligen Bachelorette aus der Schweiz vor – als diese schockiert reagierte, zog er sein Geständnis direkt zurück und erklärte: "Also, ich bin verliebt in dich!" Auf Instagram lachen die Fans über diesen Moment. Dutzende User posten Lach-Smileys unter einen Beitrag über Max.

Seine Gefühle unterstrich Max in der Sendung auch mit seinen Taten – denn für Adela verließ er noch vor dem Finale das Paradies. Damit verzichteten die zwei auch auf das Treffen mit den Familien. "Ich möchte die Zeit mir dir draußen nutzen", erklärte Adela.

RTL Max Wilschrey und Adela Smajic bei "Bachelor in Paradise"

Bachelor in Paradise, RTL+ Adela und Max bei "Bachelor in Paradise"

RTL/ René Lohse Max Wilschrey, Bachelorette-Teilnehmer

