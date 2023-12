Nach Trennung von Olli Pocher: So muss Amiras Traummann sein

Hat sie die Trennung etwa überwunden? Seit ihrem Beziehungsende im Sommer liefern sich Amira (31) und Oliver Pocher (45) eine regelrechte Schlammschlacht in den Medien. Die beiden scheinen die ständigen Sticheleien einfach nicht lassen zu können. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Die Moderatorin scheint über einen potenziellen neuen Partner an ihrer Seite nachzudenken – jetzt spricht Amira von ihrem Traummann!

In ihrem Podcast "Liebes Leben" plaudert die Österreicherin fröhlich über ihre Dating-Vorlieben. "Ich stehe auf Anzüge. Am besten diese Dreiteiler mit einer Weste", schwärmt Amira. Auch Intelligenz und Durchsetzungsvermögen stehen bei ihr hoch im Kurs. "Ich mag das auch so ein bisschen, wenn ein Mann die Führung übernimmt. Dass er den Weg weiß, dass er alles im Griff, die Zügel in die Hand nimmt", erklärt die zweifache Mutter. Ob sie aktuell aktiv auf Partnersuche ist, lässt sie jedoch offen.

Ganz aus ihrem Kopf verschwunden ist Oliver nämlich anscheinend doch noch nicht. Ihr imponiert auch Sportlichkeit, erzählt sie, und als Beispiel nennt sie direkt ihren Ex. Bei einer gemeinsamen Wanderung zum Tafelberg sei ihr aufgefallen, wie fit Olli ist: "Da war ich schon nach hundert Metern aus der Puste und der ist da rauf gerannt [...]. Also, ich finde das toll."

Oliver und Amira Pocher

Amira Pocher, Influencerin

Oliver Pocher, Mai 2022 in Berlin

