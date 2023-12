Dieses Duo gewinnt die große "Let's Dance"-Weihnachtsshow

Es wird wieder in die Feiertage getanzt! Auch in diesem Jahr fand wieder "Die Große Weihnachtsshow" von Let's Dance statt. Während in der vergangenen Ausgabe Rúrik Gíslason (35) und Malika Dzumaev (32) den Pott mit nach Hause hatten nehmen dürfen, versuchten nun sechs Duos ihr Glück auf der großen Tanzfläche zu den beliebtesten Weihnachtshits. Dieses Tanzpaar konnte das "Let's Dance"-Weihnachtsspecial für sich entscheiden!

Valentin Lusin (36) und Anna Ermakova (23) begeisterten in der Weihnachtsshow nicht nur die Jury und konnten in jeder der beiden Runden die höchste Punktzahl abstauben. Während sie zunächst mit einer Rumba zu "Santa Baby" über das Parkett schwebten, folgte darauf ein Quickstep zu "Merry Christmas Everyone". Aber auch die Zuschauer schienen von den amtierenden Dancing-Stars wieder einmal vollends begeistert zu sein – denn Anna und Valentin setzten sich durch und konnten letztendlich die 10.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen.

Im Gegensatz zu den Live-Shows wurde das Weihnachtsspecial bereits im Voraus aufgezeichnet. Wie Renata Lusin (36) in ihrer Instagram-Story verriet, sei die Show wohl sogar bereits im Sommer gedreht worden. Trotzdem konnten die Fans wie üblich für ihren Favoriten abstimmen.

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Ingolf Lück beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

RTL Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Moritz Hans beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

