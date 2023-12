Neue Flamme? Lewis Hamilton feiert Party mit Juliana Nalú

Hat Lewis Hamilton (38) eine neue Freundin? Aktuell ist der Rennfahrer Single und scheint das richtig auszukosten. Im Sommer soll er sogar eine Romanze mit Popstar Shakira (46) gehabt haben. Richtig ernst schien das aber nicht zu sein. Insider behaupteten, die beiden hätten nur etwas mehr als Freundschaft. Eine Beziehung wurde offensichtlich nicht daraus – denn Lewis feiert jetzt ausgelassen mit Juliana Nalú.

Aufmerksame Fans entdecken Lewis und Juliana gemeinsam in Brasilien. Wie The Sun berichtet, sollen die beiden da eine verfrühte Silvesterparty besucht haben. Die Fotos zeigen, dass der Sportler sich mit einer Baseballkappe bedeckt hält, während die Ex von Kanye West (46) mit ihrem Fummel für Aufregung sorgt: Sie trägt lediglich ein knappes und durchsichtiges schwarzes Kleid, das mit seiner Spitze an ein Negligé erinnert. Das Duo ist zwar umgeben von Security, wirkt aber gut gelaunt und begrüßt die Schaulustigen mit einem fröhlichen Lächeln.

Über eine mögliche Liebelei zwischen Lewis und Juliana wird schon seit Längerem spekuliert. Denn das Model verbrachte in den vergangenen Monaten wohl häufiger Zeit an der Rennstrecke. Erstmals wurden die Medien im Mai beim Großen Preis von Miami auf sie aufmerksam. Dort wurde sie direkt als Lewis' "neue Freundin" bezeichnet. Fans vermuteten, dass sie auch zusammen mit dem 38-Jährigen und dem Snowboarder Shaun White (37) in einem Skigebiet urlaubte.

